В США раскрыли преимущества Су-35 над F-15EX

Эксперты американского издания Military Watch сравнили перспективы истребителя поколения 4++ Су-35 над F-15EX на индийском рынке и раскрыли преимущества российского самолета над самолетом производства США. Соответствующий анализ опубликован на сайте издания.

В настоящее время и Су-35, и F-15EX принимают участие в тендере на оснащение Военно-воздушных сил Индии. Как отмечает Military Watch, хотя изначально Индия планировала закупить легкие или средние истребители с одним двигателем, у тяжелых Су-35 и F-15EX, оснащенных двумя двигателями, все равно остаются шансы на победу, при этом у российского самолета они выше благодаря ряду имеющихся преимуществ.

Так, отмечают эксперты, несмотря на то, что F-15EX способен развивать более высокую скорость, чем Су-35 — 2,5 Маха против 2,25 Маха, российский истребитель оснащен более мощным радаром, «Ирбис-Э», который позволяет обнаруживать большинство самолетов на расстоянии более 400 километров, одновременно отслеживать до 30 воздушных целей и поражать до восьми целей. Кроме того, радар Су-35 в поперечном сечении примерно на треть меньше, чем у F-15EX, что обеспечивает российском истребителю преимущество с точки зрения скрытности.

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Также Су-35 может быть оснащен более современным вооружением, в частности, гиперзвуковыми ракетами Р-37М, которые развивают скорость до 6 Махов и имеют дальность полета до 400 километров. F-15EX вооружается либо уже устаревшими AIM-120C с радиусом действия 105 километров, либо усовершенствованными AIM-120D, поражающими цели на расстоянии 180 километров, при этом их скорость достигает всего 4,5 Маха. В то же время, пишет Military Watch, американский самолет может одновременно переносить до 22 ракет, тогда как российский — всего 14.

Кроме того, несмотря на то, что F-15EX способен превзойти Су-35 на коротких дистанциях за счет трехмерного вектора тяги двигателя, на дальних дистанциях российский истребитель снова получает неоспоримые преимущества благодаря менее массивной конструкции.

По мнению экспертов Military Watch, Су-35 имеет лучшие перспективы на индийском рынке, так как на вооружении ВВС Индии уже есть сходные с данным истребителем российские самолеты — Су-30МКИ. Таким образом, у Индии есть сотни пилотов, обученных на Су-30МКИ, которые при необходимости смогут быстро перейти на Су-35. Кроме того, контракт на поставку Су-35 предполагает также передачу ряда технологий, получение которых позволит Индии модернизировать уже имеющиеся самолеты. Приобретение же F-15EX аналогичных возможностей не предоставило бы.

В итоге, подчеркивает издание, единственным способом заставить Дели приобрести именно F-15EX является введение санкций со стороны Вашингтона.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, которая стала основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций.

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