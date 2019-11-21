Россия раскрыла причины американских угроз Египту за покупку Су-35

Министерство иностранных дел России считает агрессивным поведением угрозы США ввести санкции против Египта в случае покупки им истребителей Су-35. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы обратили внимание на прямые угрозы официальных лиц США ввести санкции против Египта (...). Это очень агрессивное поведение», — сказала дипломат. По ее словам, это является стилем Вашингтона, так как он пытается помешать контактам России.

«Когда провалилась концепция и попытка изоляции России, перешли к плану "Б"», — подчеркнула Захарова. Она также назвала это попыткой «убить двух зайцев» — сорвать сделку и навязать свое оружие.

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14 ноября газета The Wall Street Journal раскрыла содержание письма госсекретаря США Майка Помпео и министра обороны США Марка Эспера главе Минобороны Египта Мухаммеду Заки. В нем говорилось, что крупная сделка с Москвой станет препятствием для сотрудничества Вашингтона и Каира в военной отрасли. Отмечается, что США также предупредили о возможности наложения санкций на Египет.

В конце марта глава «Рособоронэкспорта» Сергей Корнев заявил, что Россия и Египет не подписывали контракт на поставку многофункциональных истребителей Су-35. В то же время отмечалось, что Москва готова поставить вооружение Каиру.

За несколько дней до этого о таком контракте сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, которая стала основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет закупается ВВС России, а также в версии Су-35СК продан в Китай (24 самолета, первые переданы в декабре 2016 года). Кроме того, контракт на поставки подписан с Индонезией.

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