Десятки Су-35 отправятся в Египет

Россия подписала с Египтом контракт на поставку нескольких десятков многофункциональных истребителей Су-35. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как рассказали источники издания в оборонной промышленности, соглашение вступило в силу в конце 2018 года. Оно подразумевает поставку более 20 самолетов, а также средств авиационного поражения к ним. По оценкам собеседников, сумма контракта составляет около 2 миллиардов долларов. Начало поставок ожидается в 2020-2021 годах.

Как отмечается, Су-35 вместе с поставляемыми Египту истребителями МиГ-29М/М2 должны значительно повысить боевой потенциал египетских ВВС. При этом новый контракт «гарантирует загрузку мощностей производителя машины — Комсомольского-на-Амуре авиационного завода — на несколько лет вперед», отметили источники газеты.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, которая стала основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет закупается ВВС России, а также в версии Су-35СК продан в Китай (24 самолета, первые переданы в декабре 2016 года). Кроме того, контракт на поставки подписан с Индонезией.

Египет начал получать истребители МиГ-29 по контракту с Россией в 2017 году.

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