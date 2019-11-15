США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо госсекретаря США Майка Помпео и министра обороны США Марка Эспера министру обороны Египта Мухаммеду Заки.

В американском сообщении говорится, что крупная сделка с Москвой станет препятствием для сотрудничества Вашингтона и Каира в военной отрасли. Отмечается, что США также предупредили о возможности наложения санкций на Египет.

Материалы по теме «На всех Насер» Диктаторы Египта любили Гитлера и предавали Москву

В конце марта глава «Рособоронэкспорта» Сергей Корнев заявил, что Россия и Египет не подписывали контракт на поставку многофункциональных истребителей Су-35. В то же время отмечалось, что Москва готова поставить вооружение Каиру.

За несколько дней до этого о таком контракте сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, которая стала основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет закупается ВВС России, а также в версии Су-35СК продан в Китай (24 самолета, первые переданы в декабре 2016 года). Кроме того, контракт на поставки подписан с Индонезией.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru