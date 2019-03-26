В России открестились от контракта на поставку истребителей Египту

Россия и Египет не подписывали контракт на поставку многофункциональных истребителей Су-35. Такое заявление сделал глава «Рособоронэкспорта» Сергей Корнев, передает «Интерфакс».

В то же время отмечается, что Россия готова поставить вооружение Египту. «В перспективе мы были бы заинтересованы с Египтом и другими партнерами сотрудничать по всему авиационному спектру, включая поставки Су-35», — сказал Корнев.

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» заключил контракт на поставку свыше двух десятков истребителей Египту. Документ якобы также предусматривает поставку средств авиационного поражения на общую сумму два миллиарда рублей. Сообщалось. что контракт должен был вступить в силу в конце 2018 года, а поставки начаться в 2020-2021 годах.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, которая стала основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет закупается ВВС России, а также в версии Су-35СК продан в Китай (24 самолета, первые переданы в декабре 2016 года). Кроме того, контракт на поставки подписан с Индонезией.

Египет начал получать истребители МиГ-29 по контракту с Россией в 2017 году.

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