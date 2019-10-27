Российские войска ПВО впервые прибыли в Египет

Российские войска противовоздушной обороны впервые прибыли в Египет для совместных учений с военными республики. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Учения «Стрела Дружбы-2019» будут длиться 13 дней, с 26 октября по 7 ноября. В них примут участие более 100 российских военнослужащих Южного военного округа. Египетские и российские военные обменяются опытом и будут отражать удары условного противника. В цели учений также входит совершенствование практических навыков военнослужащих.

При учениях задействуют российские зенитно-ракетные комплексы «Тор» и «Бук», которые состоят на вооружении войск ПВО Египетских вооруженных сил. Защиту также будут отрабатывать с помощью переносных зенитных ракетных комплексов«Игла» и зенитных самоходных установок «Шилка».

В апреле этого года США предостерегали Египет от покупки российских военных самолетов Су-35. Вашингтон пригрозил санкциями и припомнил Китай, Индию и Турцию, которые сталкивались с такой проблемой из-за сделок с Россией.

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