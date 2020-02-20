Состояние «убитого» самолета до крушения в аэропорту Магадана сняли на видео

Пассажир потерпевшего крушение в аэропорту Магадан-13 самолета Ан-2 в «убитом» состоянии еще до взлета сняли на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале издания Baza.

Непродолжительный полет Ан-2 и его падение также попали на видео.

«На чертолете мы летим, короче, убитом, на нем опасно лететь!» — говорит голос за кадром. На опубликованных кадрах видно, что самолет действительно находится не в самом лучшем состоянии и не готов к полету. На нем множество царапин и грязи.

О падении в аэропорту Магадана самолета стало известно 20 февраля. Воздушное судно, не сумевшее набрать высоту, было частным. Все находившиеся на борту четырнадцать человек сумели самостоятельно покинуть самолет. Пострадали семеро человек, угрозы их жизни и здоровью нет. При этом всех находившихся на борту госпитализировали для проведения обследования.

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