Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия проживания

Эвакуированная из Уханя украинка Александра Волкова пожаловалась на условия проживания в Новых Санжарах в сторис на своей странице в Instagram.

Пользовательница показала дверь со сломанным замком, которая не запирается, старую мебель и обшарпанный пол, отметив, что в санатории давно не было ремонта. По словам Волковой, в душе ее ударило током. Она отметила запущенное состояние ванной комнаты, пожаловалась на плохую связь и отсутствие интернета в номере.

Самолет с 45 украинцами и несколькими иностранцами приземлился 20 февраля в Харькове. Жители города Новые Санжары в Полтавской области, выступающие против размещения в населенном пункте сограждан, заблокировали трассу, вступив в столкновение с полицией.

Ранее сообщалось, что жителей Тернопольской области встревожила информация о том, что в «Медоборах» собираются разместить прибывших из китайского Уханя. Селяне начали строить баррикады и организовали блокпосты на дорогах. И местные власти, и руководство санатория выступили против приезда эвакуированных. Аналогичная ситуация сложилась во Львовской области, где люди забаррикадировали автомобильными шинами въезд в больницу города Винники.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!