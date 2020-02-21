Одетая в «дорого-богато» россиянка избила школьного педагога за замечание

Мать ученицы гимназии в Петербурге избила педагога за замечание ее дочери. У пострадавшей сотрясение мозга, сообщает «Фонтанка».

Одна из родительница рассказала изданию, что 63-летняя воспитательница группы продленного дня повела второклассников в столовую после уроков. Дети стояли в очереди, когда пятиклассница попыталась растолкать их, за что получила замечание. По словам собеседницы издания, после обеда на улице к женщине подошла «дорого-богато одетая дама», которая возмутилась, что та посмела отчитывать ее ребенка, ударила педагога сумкой по голове и кулаком, начала бить руками по лицу со словами: «Да откуда ты приехала, да кто ты такая? Да ты знаешь, кто мой муж, да ты знаешь, кто я?!»

После инцидента воспитательница поехала в полицию писать заявление, а потом в травмпункт. Врачи диагностировали у нее ушиб головы и сотрясение головного мозга и оставили на ночь в больнице. Сейчас она на больничном.

В учебном заведении подтвердили конфликт педагога и матери школьницы. Будут ли приниматься меры, там не сказали.

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