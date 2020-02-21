Избегавшая встречи со следователями россиянка прикинулась больной коронавирусом

Избегавшая встречи со следователями жительница Санкт-Петербурга заявила, что контактировала с переносчиком коронавируса, и прикинулась больной. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает издание Baza.

Женщина проходит по делу о рейдерском захвате одной из частных компаний. По версии следствия, фирму пытались захватить с помощью незаконных требований кредиторов на 300 миллионов рублей. Расследование дела началось в 2015 году, но за пять лет следователям ни разу не удалось допросить женщину. Она постоянно находила причины избегать встречи с силовиками.

Так, однажды россиянка заявила о пожаре, из-за которого не могла прийти на допрос, затем сломала ногу, а в последний раз рассказала, что контактировала с переносчиком коронавируса, из-за чего пребывает на вынужденном карантине. Следователи выяснили, что никакой угрозы нет, и оформили привод. Оперативники приехали к женщине и доставили ее в отделение.

В августе прошлого года сообщалось, что житель Тюменской области прикидывался безработным ради получения жилья.

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