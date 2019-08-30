Россиянин прикинулся безработным ради жилья

В Тюменской области суд приговорил жителя города Ишима к трем годам лишения свободы условно за незаконное получение субсидии на приобретение квартиры. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

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Как выяснили следователи, в марте 2010-го мужчина обратился в областной центр государственной жилищной поддержки, чтобы получить бюджетную субсидию на покупку жилья. При этом он предоставил ложные сведения о себе, заявив, что является безработным. На самом деле мошенник работал водителем на одном из ишимских предприятий.

Деньги на приобретение недвижимости ему выделили: с учетом низкого дохода семьи размер субсидии был определен в сумме более 1,6 миллиона рублей. Впоследствии мошенничество было выявлено правоохранительными органами. Обвиняемый свою вину признал и частично вернул в бюджет незаконно полученные средства.

В январе 2018-го в Санкт-Петербурге из общежития одного из колледжей выселили женщину, которая 20 лет притворялась студенткой и занимала отдельную комнату. Несмотря на то что у нее было отдельное жилье, она отказывалась освобождать помещение.

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