Россия
 
Последние новости
В России отменили советскую норму о молоке «за вредность»
Сторонница ИГ призналась в планах взорвать собор в Лондоне
В Японии отреагировали на идею переноса Олимпиады в Лондон
Китаец вылечился от коронавируса и снова заразился им
Шнуров удалил старые посты про пенсионный возраст и «возвращение Вовы»
В России рассказали о ставшей эпицентром шпионской кампании США Болгарии
Раскрыт реальный эффект от выключения телефонов во время полета
Российский учитель применил захват к разозлившему его школьнику
Найдена побившая рекорд гигантская обреченная планета
Раскрыты подробности тайной работы полковника КГБ на МИ-6
Новости партнеров

Кремль пояснил слова Путина о «растаскивании» России и Украины

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Слова президента Владимира Путина о «растаскивании» России и Украины касаются круга стран, которые заинтересованы в плачевных отношениях между Киевом и Москвой, пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 21 февраля.

Какие именно страны добиваются ухудшения российско-украинских отношений, Песков не уточнил.

Ранее в пятницу Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что вместе они станут глобальным конкурентом в Европе и мире. По его словам, по этой причине определенные силы будут делать все возможное, «чтобы нас растаскивать».

Также в ходе интервью российский лидер отметил, что русских и украинцев многое объединяет, а объединение усилий в современных реалиях дает колоссальные преимущества.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин высказался об общих корнях с украинцами
Путин заявил о страхе Европы перед объединенной Россией и Украиной
Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»
Другие материалы рубрики
Россия00:0420 февраля

«Я спросила: разве можно за это убить? Мама промолчала»

История бежавшей из России чеченки, которую били и пытали из-за ее ориентации
15:47Сегодня

В России отменили советскую норму о молоке «за вредность»

15:31Сегодня

Российский учитель применил захват к разозлившему его школьнику

15:19Сегодня

Более 20 китайских туристов сбежали от врачей на экскурсию по Москве

Россия00:0119 февраля
Джеральд Форд и Леонид Брежнев на саммите во Владивостоке, 1974 год

«Ситуацию усугубила наша неуклюжая ложь»

Что помешало вождям СССР победить в холодной войне?
14:43Сегодня

В Москве рекордно рано начался сезон ремонта дорог 

14:14Сегодня

Московский таксист сделал зарядку на улице и попал на видео 

14:5722 января

Путин заявил о дополнительных миллиардах на гранты для регионов

Россия00:0218 февраля

«Шейные позвонки сдвигаются и вот-вот повредят спинной мозг»

Семилетнего Антона спасет срочная операция на позвоночнике. Ему нужна ваша помощь
14:11Сегодня

Названо число наблюдателей от общественных палат на голосовании по Конституции

13:37Сегодня

Названы три причины аномальной погоды в России

13:34Сегодня

Погода в Москве обновила четвертый рекорд за неделю 

Россия
Россия определилась с мерами после наступления боевиков в Идлибе
«Пока ждешь заказ — время есть, а намаз недолго длится»
 
Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»
«Я спросила: разве можно за это убить? Мама промолчала»
История бежавшей из России чеченки, которую били и пытали из-за ее ориентации
Начался международный инженерный чемпионат CASE-IN
«Злобные американцы отупляют свое же население»
Как менялась Америка в глазах простого советского человека
Совершающие намаз в московских дворах доставщики еды объяснились
Все материалы
Мир
Трамп возмутился победой корейского фильма на «Оскаре» из-за проблем в торговле
Турция начала масштабное наступление в Сирии
Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку
Россия ответила на обвинения Канады в кибератаках на грузинские сайты
«Никто не знает, что это такое»
Склады, детские площадки и места для селфи — во что превратились символы военного прошлого Тайваня
Россию вновь обвинили в участии в переизбрании Трампа
Запад счел слова Путина о родителях угрозой для гей-браков
Как в мире отреагировали на заявление президента о традиционной семье?
Во Франции призвали прекратить исполнять решения ЕСПЧ
Все материалы
Бывший СССР
Протестующих против размещения на карантин украинцев из Уханя начали задерживать
Ополченцы ЛНР (архивное фото)Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов в Донбассе
Войска ЛНР начали наступление. Украина потеряла свои позиции
Названа доля отказавшихся возвращаться в Донбасс беженцев
Украина обвинила ЛНР в обстреле кладбища
Массовые протесты белорусской оппозиции«Чтоб не поняли москали»
Белорусские националисты воюют с русским языком. Почему Лукашенко им не мешает?
Бывший премьер Грузии вышел из тюрьмы и пообещал революцию
«Заявлений по изнасилованиям стало больше»
Что украинская полиция думает о домашнем насилии, проституции и «сексе по расписке»
Все материалы
Экономика
Названы самые дорогие компании российского интернета
Facebook обвинили в утаивании девяти миллиардов долларов от налоговой
Любителей советского наследия оставили без холодильников
Мишустин отреагировал на антирекорд российского бюджета
Все материалы
Силовые структуры
Российский заключенный сбежал из колонии после мольбы жены о помощи
Эффект «бабочек»
Рядовой Шамсутдинов расстрелял восемь человек. Его сослуживцы впервые рассказали о дедовщине в части
По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант
Отец рядового Шамсутдинова рассказал о разговоре с сыном перед бойней в части
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о проверках ФСБ в части устроившего бойню Шамсутдинова
Станислав Морев«Мы боремся до конца с этим абсурдом»
Россиянин справил нужду в центре Москвы. Его обвинили в педофилии и посадили
Все материалы
Наука и техника
Израиль купит больше F-35 ради С-400
Небесная кара
Кто отомстил немцам за любовь к Гитлеру и за одну ночь уничтожил 23 тысячи человек
У российского атомного «Петра Великого» высохла и осыпалась изоляция
В США раскрыли преимущества Су-35 перед F-15EX
Складной Samsung Galaxy Z Flip признали пылесборником
Погнали выше
Обгоняя Россию: кто и как строит новые ракеты в США
Все материалы
Спорт
Большунов ответил на обвинения норвежца в победе с помощью снегохода
Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе с помощью снегохода
Эрлинг ХоланнСкандинавский бог
Тренировки с девочками и девять голов за матч. Как 19-летний норвежец меняет представление о футболе
Хоккеист-коротышка уложил на лед 193-сантиметрового соперника
Анаис Моран«Когда я говорю по-русски, все очень удивляются»
Она была лучшей фигуристкой Швейцарии, тренировалась в России, а теперь побеждает среди экстремалов
Футболист спародировал «страдания» соперника-симулянта
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри«Второй после Мохаммеда»
Бой Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри 2: дата реванша, когда и где смотреть видеотрансляцию, прогнозы
Все материалы
Культура
Айза рассказала о сходящем с ума Гуфе
Тело актера из «Особенностей национальной бани» найдено в его квартире
Соловьиные дрели
Русский мир, секретарша и антихрист: как начался Берлинский фестиваль
Один из основателей Pink Floyd выступит в России
Из Сибири без любви
Сенцов, «Дау» и чеченские геи: 20 главных премьер Берлинского фестиваля
Хоакин Феникс забрал корову и ее теленка со скотобойни
Долгая счастливая смерть
Как комедийный сериал дает ответы на вечные вопросы жизни и Вселенной
Все материалы
Интернет и СМИ
Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора
«Эту миссию на меня возложил сам господь»
Охотник за головами годами ловил наркобаронов и маньяков. И превратил свою жизнь в реалити-шоу
Хакеры использовали ажиотаж вокруг коронавируса для обмана россиян
Интимная революция
Каким станет секс и порно в будущем?
Якубович предложил быстрый способ поменять пенсионную систему России
Поднимаясь из пепла
Вечеринки, люди третьего пола и следы войны на снимках лучших фотографов мира
Любовь к Бузовой рассорила шпиона с сокамерником в российском СИЗО
Все материалы
Ценности
Бодипозитивная певица станцевала в нижнем белье на камеру
Святые негодники
Мужчины целуются, женщины трясут крестами: что творилось на Неделе моды в Лондоне
В Москве состоялась первая церемония награждения ENHEL Awards
Король магии
Он сводил с ума женщин, восхвалял Гитлера и разорял народ: роскошная жизнь диктатора Индонезии
Популярная плюс-сайз модель впервые снялась обнаженной после родов
Голые мушкетеры
Женщины в корсетах и мужчины на шпильках: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке
Наоми Кэмпбелл поделилась селфи с голой грудью
Все материалы
Путешествия
Россияне выбрали замену родине
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавирусаРоссиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Его супругу уже госпитализировали. По всему миру больны более 70 тысяч человек
Охранник отеля убил туристку в ее день рождения и сел в тюрьму
«Мне было все равно, убьют они меня или нет»
Как иностранец пересек всю Россию без самолетов и сбежал от пограничников в Монголию
В топливных баках проблемных Boeing нашли мусор
«Нам с утра в Титикаку, а мы еще не отужинали куями!»
Как россиянин отправился в Перу и познал местные автобусы, алкоголь и грязь
С охваченного коронавирусом лайнера сняли карантин
Все материалы
Из жизни
Игра в лотерею дважды принесла женщине миллион долларов
«Три месяца я пахала в поле с поляками»
История россиянки, перебравшейся в Германию дегустировать вино
Извращенец тайно заглядывал под юбку девушки и попал на видео
«Другая сторона богатства — безумие»
Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
Красные пятна на лысине мужчины оказались симптомом смертельного заболевания
«Иногда ощущаешь себя в реалити-шоу»
Россиянка влюбилась в один из самых опасных регионов мира и показала его неожиданную сторону
Старушка скрывала богатство от семьи и завещала состояние на благотворительность
Все материалы
Все российские Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему
Это виртуальный автомобиль или реальный? Попробуйте отличить!
Тест: какие из концепт-каров так и остались в цифровой реальности?
Volvo обновила седан и универсалы 90-й серии
Главные модели в истории марки Holden
Экзотические машины из Австралии, которых нам будет не хватать
Продажи новых автомобилей рухнули из-за коронавируса
Изучаем новый Solaris на заводе Hyundai
Максимально короткий репортаж об обновлении и производстве Hyundai Solaris
В России отзывают две модели BMW
Все материалы
Дом
Власти итальянского города решили заманить приезжих необычным способом
Дачный ответ
Как фотографии российской глубинки покорили мир
«Балконную амнистию» запустили в российском городе
Просто песня
Архитекторы из США придумали уникальное здание для Урала
Мусорные контейнеры в России «поумнеют»
Первобытный уют
Человечество сменило пещеры на современные дома. Что между ними общего?
Определена основная категория покупателей квартир в Москве
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы