Кремль пояснил слова Путина о «растаскивании» России и Украины

Слова президента Владимира Путина о «растаскивании» России и Украины касаются круга стран, которые заинтересованы в плачевных отношениях между Киевом и Москвой, пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 21 февраля.

Какие именно страны добиваются ухудшения российско-украинских отношений, Песков не уточнил.

Ранее в пятницу Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что вместе они станут глобальным конкурентом в Европе и мире. По его словам, по этой причине определенные силы будут делать все возможное, «чтобы нас растаскивать».

Также в ходе интервью российский лидер отметил, что русских и украинцев многое объединяет, а объединение усилий в современных реалиях дает колоссальные преимущества.

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