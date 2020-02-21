Президент России Владимир Путин заявил о страхе Европы перед объединенной Россией и Украиной. Эти слова прозвучали в интервью агентству ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину», доступном на YouTube-канале.

Сотрудничество и объединение усилий соседних стран приведет к появлению в их лице глобального конкурента на европейской и мировой арене, что невыгодно целому ряду стран, убежден российский лидер.

«Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — подчеркнул глава государства. При этом он не уточнил, какие страны заинтересованы во вражде России и Украины.

Ранее Путин призвал уважать чувство национального самосознания украинцев, которое возникло у значительной части населения, однако счел необходимым помнить об общей истории двух стран.

По словам главы государства, русских и украинцев многое объединяет, но в то же время многое и разъединяет. «В современном мире объединение усилий дает нам колоссальные конкурентные преимущества. И наоборот — разъединение делает нас слабее», — резюмировал он.

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