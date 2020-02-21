Тысячи незнакомцев пришли на помощь затравленному в школе мальчику

Несколько тысяч человек пришли на помощь затравленному в школе из-за карликовости мальчику. Как сообщает Daily Mail, они прислали ему слова поддержки и осыпали подарками.

В среду, 19 февраля, жительница австралийского города Брисбен Яррака Бейлс (Yarraka Bayles) опубликовала на своей странице в Facebook видео, на котором ее девятилетний сын Куоден (Quaden) плачет в машине из-за того, что над ним издеваются одноклассники. «Я хочу убить себя», — говорит на кадрах рыдающий ребенок. Причиной буллинга стала ахондроплазия, форма карликовости, которой страдает мальчик. Мать рассказала, что за последние три года он предпринял несколько попыток покончить с собой. Она попросила всех родителей, которые увидят эти кадры, поговорить с детьми об отношении к одноклассникам и друзьям.

Бейлс сказала, что обычно не рассказывает никому о боли, которую причиняют ее сыну в школе, но на этот раз она решила, что общество должно знать, к чему приводят издевательства над детьми. Она создала страницу для поддержки Куодена в Instagram. Этим же вечером ей стали поступать сотни сообщений от незнакомцев, в которых те выражали сочувствие мальчику.

Местная регбийная команда предложила Куодену вывести их на поле перед одним из матчей Национальной регбийной лиги в субботу, 22 февраля. Игроки записали для мальчика видео, в котором пожелали ему всего наилучшего и сказали, что они всегда готовы прийти ему на помощь и поддержать его.

Неравнодушные пользователи Facebook также выразили негодование по поводу травли в школах и передали Куодену слова поддержки. «Ни один ребенок не заслуживает такого отношения. Нужно проявлять уважение ко всем людям, независимо от их внешности, пола, расы и религии», — написал один из пользователей сети.

На помочь мальчику также пришел комик Брэд Уильямс (Brad Williams). Он открыл благотворительный сбор для Куодена на портале GoFundMe и за сутки собрал там более 200 тысяч долларов (около 13 миллионов рублей) от почти девяти тысяч людей. Он рассказал, что на собранные деньги планирует отвезти Куодена и его семью в США, оплатить им номер в отеле и сводить в парк развлечений Диснейленд. «Он обычный ребенок, который, как и все, заслуживает любви и радости. Я хочу доказать ему, что в мире есть добрые люди», — рассказал Уильямс.

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