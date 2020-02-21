В России рассказали о ставшей эпицентром шпионской кампании США Болгарии

Спецслужбы США развернули в странах Восточной Европы масштабную кампанию по дискредитации политических и общественных деятелей, которые выступают за налаживание добрососедских отношений с Россией. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщили РИА Новости в Службе внешней разведки (СВР) России.

«В этих целях мобилизуется агентура и неправительственные организации, финансируемые официальными ведомствами США», — пояснили там.

Главным эпицентром данной кампании, считают в СВР, стала Болгария, где регулярно инсценируются шпионские скандалы, после которых из страны без реальных оснований выдворяют российских дипломатов. Как пояснили в службе, последней подобной акцией стало распространение слухов о том, что глава СВР Сергей Нарышкин провел встречу с премьер-министром ОАЭ Мухаммедом бен Рашид Аль Мактумом, чтобы обсудить вопрос освобождения беглого болгарского олигарха Васила Божкова, которого задержали в ОАЭ.

«В результате проведенного нами расследования установлено, что первоисточником этих "сенсационных" сведений является представитель спецслужб Болгарии в одной из стран региона, контролируемый и "поощряемый" американцами, которые направляют его работу против российских интересов», — подчеркнули в СВР, добавив, что особую активность проявлял вице-спикер болгарского парламента Валерий Симеонов.

Ранее сообщалось, что Симеонов обвинил Россию в попытке освободить задержанного в ОАЭ по запросу Болгарии олигарха Божкова, которому на родине предъявлено более десяти обвинений, в том числе в организации преступной группы и шантаже. По данным некоторых СМИ, Божков обратился к неким российским гражданам, посетившим его в тюрьме, за содействием с целью освобождения. При этом отмечалось, что в то же время в Дубае якобы находилась делегация во главе с Нарышкиным.

В январе прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Утверждалось, что с 2017 года по настоящее время один из них занимался шпионской деятельностью, собирая информацию об избирательном процессе в Болгарии. Установлено, что он имеет дипломатический иммунитет в качестве первого секретаря консульского отдела посольства России в Софии.

Отмечалось, что второй россиянин в период с октября 2018 года по настоящее время собирал информацию, которая представляет собой государственную и служебную тайну в области энергетики. Затем он отправил ее в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве.

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