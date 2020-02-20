В Болгарии выдвинули обвинение российскому агенту спецслужб и назвали его имя

Прокуратура Болгарии выдвинула обвинение предполагаемому агенту российских спецслужб Денису Сергееву в покушении на убийство болгарского оружейного бизнесмена, владельца компании Emco Odd Эмилиана Гебрева, его сына Христо Гебрева и исполнительного директора его компании. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на собственные источники.

В январе этого года прокуратура в Софии заочно выдвинула обвинения троим гражданам России в покушении на убийство, однако имена обвиняемых не обнародовала. Ведомство выдало три ордера на арест, чтобы подвергнуть обвиняемых экстрадиции в Болгарию. Полиция Испании сообщала, что Сергеев находится в розыске по меньшей мере еще в двух странах, где ранее было отмечено его пребывание.

21 ноября стало известно, что в Испании начато расследование о вмешательстве сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (также известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии. По данным Bellingcat, офицер ГРУ Денис Сергеев, которого также называли «третьим отравителем Скрипалей», минимум дважды посещал Барселону под именем Сергея Федотова, в том числе 29 сентября 2017 года — за два дня до референдума.

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В этом же месяце Bellingcat опубликовал совместное расследование с изданиями The Insider и Der Spiegel, в котором сообщал, что не менее семи сотрудников ГРУ могут быть причастны к отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Среди них числилось имя Дениса Сергеева.

По данным Bellingcat, эти люди приезжали в Болгарию группами несколько раз: в середине и конце февраля 2015 года, в начале марта и конце апреля. Последняя группа, как говорится в материале, улетела 28 апреля — в тот день, когда Гебреву стало плохо после ужина с партнерами из Польши в ресторане отеля «Кемпински-Зографски». Почти одновременно с ним похожее состояние отметили его сын и один из топ-менеджеров его компании. Все трое были госпитализированы с симптомами тяжелого отравления. Перед тем как Гебрев впал в кому, у него отмечали галлюцинации и тошноту.

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