Посольство отреагировало на сообщение о задержании россиянина в Испании

Посольство России в Испании не обладает информацией о задержании россиянина в Жироне, сообщается 23 ноября в Twitter-аккаунте диппредставительства.

«В связи с появлением в местной прессе информации о задержании 4 октября в провинция Жирона россиянина хотели бы сообщить, что ни в посольство, ни в генконсульство соответствующих уведомлений со стороны компетентных органов Испании в установленном порядке не поступало», — пояснили дипломаты.

Ранее газета El Mundo сообщила, что россиянин был задержан вместе с гражданином Украины. В их машине нашли гранату. Правоохранительные органы расследуют зарубежное вмешательство в ситуацию вокруг референдума о независимости Каталонии.

21 ноября стало известно, что в Испании начато расследование о вмешательстве сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (также известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии. По данным Bellingcat, офицер ГРУ Денис Сергеев, которого также называли «третьим отравителем Скрипалей», минимум дважды посещал Барселону под именем Сергея Федотова, в том числе 29 сентября 2017 года — за два дня до референдума.

Парламент Каталонии провозгласил независимость от Испании 27 октября 2017 года. Референдум прошел 1 октября того же года, более 90 процентов избирателей проголосовали за выход из королевства. Мадрид не признает его итогов.

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