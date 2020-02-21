Во Франции призвали прекратить исполнять решения ЕСПЧ

Франция должна прекратить исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в своем Twitter.

По мнению Ле Пен, Кассационный суд и Государственный совет должны отныне прекратить принимать во внимание мнение ЕСПЧ. «Свободное государство должно действовать против этих недемократических манипуляций!» — написала она, призвав обратить внимание на ситуацию президента Франции Эммануэля Макрона.

В частности, политик ссылается на расследование юриста Грегора Пюппенка, опубликованное в журнале Valeur Actuel. Согласно ему, ряд судей ЕСПЧ до этого были сотрудниками фонда миллиардера Джорджа Сороса «Открытое общество», либо занимали посты в какой-либо из неправительственных организаций, аффилированных с ним. Юрист пришел к выводу, что Сорос таким образом мог влиять на то, чтобы судьи принимали решения, выгодные ему самому.

Постановления Европейского суда по правам человека обязательны к исполнению властями того государства, в отношении которого они вынесены. Однако иногда власти отказываются исполнять отдельные решения суда. В России возможность не исполнять решения ЕСПЧ зафиксирована законодательно с 2015 года.

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