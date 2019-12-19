ЕСПЧ поддержал высылку агрессивных российских журналистов из Литвы

Европейский суд по правам человека отказался поддержать жалобу журналистов телеканала «Россия-24» из-за их высылки из Литвы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

В тексте идет речь идет о съемочной группе корреспондента Павла Зарубина. Суд не поддержал заявителей. В его окончательном решении указано, что несмотря на возможность анализа по вопросу нарушения свободы мнений со стороны властей Литвы, примененные меры были необходимы для национальной безопасности. ЕСПЧ подчеркнул, что Литва охарактеризовала поведение журналистов как агрессивное и провокационное.

Съемочную группу ВГТРК депортировали из Литвы из-за угрозы национальной безопасности в 2016 году. Журналисты находились в Вильнюсе для освещения первого Форума свободной России — мероприятия российских оппозиционеров, где активисты обсуждают наиболее острые проблемы современности

В прошлом году журналист Аркадий Бабченко подал в Европейский суд по правам человека иск против России. Сумму иска Бабченко не назвал. Газета Bild указала, что ЕСПЧ подтвердил получение иска от журналиста.

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