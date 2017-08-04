ЕСПЧ запретил России высылать задержанного журналиста «Новой газеты»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) применил срочные меры для запрета перемещения журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз). Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат репортера Кирилл Коротеев.

«Европейский суд сегодня применил правило 39 по нашему обращению, запретив какое-либо перемещение Али Феруза до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ. В своем ответе суд просил нас прислать полный формуляр жалобы до сентября», — заметил Коротеев. Он добавил, что правило 39 нередко становится основанием для предоставления убежища.

2 августа Басманный суд Москвы принял решение о выдворении гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова. Его признали виновным по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)». Также журналисту назначили административный штраф в пять тысяч рублей.

Корреспондента «Новой газеты» задержали 1 августа рядом с редакцией, после чего под предлогом установления личности забрали в ОВД.

Феруз покинул Узбекистан в 2008 году. По словам журналиста, там его пытались завербовать спецслужбы и подвергали пыткам. Он запросил временное убежище в России, однако ему отказали. Журналист подал апелляцию на это решение.