СПЧ счел неконституционным выдворение журналиста «Новой газеты» из России

Cовет при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считает неправомерным решение Басманного суда о выдворении корреспондента «Новой газеты», гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на пресс-службу консультативного органа.

«Члены семьи журналиста являются гражданами РФ и, следовательно, его выдворение из страны будет противоречить требованиям статьи 38 Конституции РФ и статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод», — говорится в сообщении.

В Совете также рассказали, что получили письмо из редакции «Новой Газеты» на имя главы государства Владимира Путина с просьбой помочь журналисту, который пишет под псевдонимом Али Феруз. «Совет занимается этим вопросом не первый день и будет заниматься им до положительного решение вопроса», — подчеркнул глава СПЧ Михаил Федотов.

1 августа Басманный суд Москвы признал Нурматова виновным в нарушении правил въезда или режима пребывания на территории иностранного государства. Его также обязали оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. На следующий день подсудимый пытался покончить с собой.

По словам Нурматова, в Узбекистане его якобы пытались завербовать спецслужбы и подвергали пыткам. Он покинул страну в 2008 году, запросив в России временное убежище, однако получил отказ.

