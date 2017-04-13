В Госдуме собрались давать политическое убежище гражданам демократических стран

В Госдуму внесен законопроект, расширяющий возможности для получения политического убежища в России. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента в четверг, 13 апреля.

Согласно проекту закона, политубежище смогут получить граждане стран, которые имеют безвизовый режим с Россией. «Наличие безвизового режима с Россией не может защитить оппонентов власти в той или иной стране от политических преследований», — отмечается в пояснительной записке к документу.

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Кроме того, на аналогичный статус смогут претендовать граждане стран с развитыми демократическими институтами.

В настоящее время политическое убежище в России не предоставляется жителям государств, которые имеют с РФ безвизовый режим или относятся к развитым с точки зрения демократии и защиты прав человека.

По действующему законодательству этот статус доступен для лиц, которые подвергаются гонениям за свою общественную деятельность и убеждения, если их действия или взгляды не противоречат международному праву. МИД России ежегодно составляет список стран с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека, документ носит закрытый характер.

Американец Эдвард Сноуден в августе 2013 года получил в России временное убежище, а год спустя — трехлетний вид на жительство. 18 января его вид на жительство был продлен еще на два года. В 2014 году его адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что Сноуден никогда не запрашивал политическое убежище в России.