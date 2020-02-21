Мать и отчима стоявшего на гречке российского мальчика отправили в колонию

Омский районный суд вынес обвинительный приговор россиянке Алине Юмашевой и ее сожителю Сергею Казакову, который в качестве наказания ставил восьмилетнего ребенка коленями на гречку. Об этом ТАСС сообщили в управлении Следственного комитета по Омской области.

Мать отправится в колонию общего режима на 1,5 года, мужчина — на 4,5 года. Их обвиняли в неисполнении родительских обязанностей, истязании и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

На суде Юмашева рассказывала, что первый раз одобрила наказание гречкой, когда сын не вернулся после прогулки, и пришлось искать его с полицией. «Это было не больше 30 минут. Раны и крови никакой не было. Был лишь небольшой след», — цитирует ее слова «Новый Омск». Второй раз родители поставили школьника на крупу за то, что начал воровать деньги.

Об истязании ребенка отчимом стало известно 12 декабря. Мальчик рассказал обо всем соседям, и они вызвали полицию. Тогда выяснилось, что мужчина часами заставлял его стоять коленями на гречке и она вросла в кожу. Удалять крупу пришлось хирургам в больнице. Наказания происходили с одобрения родительницы, которая заявила, что сама попробовала постоять на гречке и ей было не больно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



