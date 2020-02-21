Испания и Италия возьмутся за мегапроект в США

Испания и Италия возьмутся за реализацию мегапроекта в США — строительство высокоскоростной железной дороги между двумя техасскими городами — Далласом и Хьюстоном, передает ТАСС со ссылкой на сообщение испанского железнодорожного оператора Renfe.

В реализации проекта примут участие итальянская Salini Impregilo и американская Texas Central. Первая будет строить всю необходимую инфраструктуру. Renfe в свою очередь займется обслуживанием линии до 2042 года.

Ожидается, что новая магистраль позволит преодолевать расстояние в 386 километров за 1,5 часа и будет готова к запуску в 2024 году.

По словам министра транспорта, мобильности и городской повестки дня Испании Хосе Луиса Абалоса, нынешняя сделка стала самой дорогой в истории страны для государственных компаний. Стоимость контракта Renfe оценивается в шесть миллиардов долларов.

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