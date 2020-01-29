Россия приложилась к главному мегапроекту Южной Америки: «Газпром нефть» поставила битум для строительства трансконтинентальной магистрали. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

По планам, дорога Bi-Oceanic Corridor должна объединить восточное и западное побережье континента в одну транспортную сеть. Материал будет использоваться для укладки асфальтового покрытия 277-километрового приграничного участка автомобильной трассы в Бразилии и Парагвае.

«Состав инновационного битума адаптирован под климатические условия региона — высокую температуру воздуха и тропическую влажность. Также при разработке ПБВ учитывались горный рельеф местности и будущий трафик легкового и большегрузного транспорта», — говорится в сообщении. В компании заверили, что дорога прослужит более 10 лет.

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