МиГ-35 получит беспилотную посадку

Российские истребители МиГ-29М/М2 и МиГ-35 получат систему автоматического управления при заходе на посадку, сообщает «МиГ».

Соответствующий патент получили инженеры корпорации. Разработка включила инновационные блоки, приводы и системы, например, навигационно-измерительный комплекс.

«Данный цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет летчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время, продолжить снижение до появления видимости», — говорится в сообщении «МиГ».

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Там же отмечается, что преимущества беспилотной системы подтверждены летными испытаниями.

В феврале «Известия», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, написали, что для российских истребителей-перехватчиков МиГ-31 и МиГ-41 будет разработан многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата (МФРК ДП), превращающий данные самолеты в убийцы гиперзвуковых ракет.

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