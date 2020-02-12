МиГ-41 станет гиперзвуковым убийцей

Для российских истребителей-перехватчиков МиГ-31 и МиГ-41 будет разработан многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата (МФРК ДП), превращающий данные самолеты в убийцы гиперзвуковых ракет, сообщают «Известия», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Газета пишет, что по данному вопросу проведены теоретические исследования, согласно которым истребители получат по сверхдальнобойной ракете класса «воздух-воздух» с разделяющейся боевой частью. В настоящее время в качестве вероятного кандидата на роль суббоеприпаса рассматривается перспективная авиационная ракета средней дальности К-77М «Гадюка».

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В августе 2018 года гендиректор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что программа истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41 не является мифическим проектом, а соответствующие работы в скором времени будут представлены общественности.

В декабре 2017 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком воздушно-космических сил Виктор Бондарев заявил, что МиГ-41 сможет бороться с гиперзвуковыми ракетами и будет самой быстрой в мире машиной этого класса.

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