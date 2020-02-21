Российская соцсеть первой в стране покажет чемпионат Японии по футболу

Российская социальная сеть «Одноклассники» первая в России покажет трансляцию чемпионата Японии по футболу. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Трансляция матчей будет проводиться в группе Telesport в «Одноклассниках». К началу чемпионата сотрудники социальной сети подготовили специальный ролик, в котором используется большое число мемов.

28-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги начался 21 февраля и завершится в декабре 2020 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Мацумото Ямага», «Джубило Ивата». Их заменили «Касива Рейсол» и «Иокогама», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Джей-лиге 2.

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