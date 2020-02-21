Частный самолет загорелся во время посадки в аэропорту и попал на видео

Частный самолет совершил жесткую посадку в аэропорту города Дейтона-Бич, штат Флорида, из-за проблем с шасси. Видеозапись инцидента публикует Telegram-канал Daily Storm.

Инцидент произошел с небольшим лайнером Cessna 510 Citation Mustang, который загорелся в результате поломки. Как видно в ролике, он катится по взлетно-посадочной полосе, охваченный огнем.

Уточняется, что на борту находилось двое пассажиров, которые смогли самостоятельно эвакуироваться.

Ранее в феврале двигатель самолета авиакомпании GoAir загорелся прямо перед взлетом. Инцидент произошел в аэропорту индийского города Ахмедабад с лайнером, направлявшимся в Бангалор на юге страны. По данным представителей перевозчика, возгорание вызвал инородный объект, попавший в двигатель.

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