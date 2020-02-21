Россия ответила на обвинения Канады в кибератаках на грузинские сайты

Россия не причастна к кибератакам на правительственные грузинские сайты. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Канаде в Twitter.

«Еще один фрагмент русофобской лжи и подделок», — ответили в представительстве на обвинения со стороны Канады.

Дипломаты назвали канадскую политику в отношении России крайне плачевной и предосудительной, и подчеркнули, что она еще больше ухудшает ослабленные отношения двух стран.

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