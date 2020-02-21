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Назван новый «фисташковый король всего мира»

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США стали новым королем мировой индустрии фисташек, сместив с этой позиции Иран. Об этом пишет Bloomberg.

Иран, а до этого Персия на протяжении тысячи лет фактически обладали монополией на выращивание фисташек. Однако в XX веке страна столкнулась с конкуренцией со стороны США, которые начали культивировать орех в 1979 году. В 2004-2009 годах Иран все еще имел сильные позиции на рынке — на его долю приходилось 40 процентов мирового производства фисташек, а на долю США — 33 процента.

Однако за 10 лет США удалось переломить тренд и выйти в мировые лидеры в сегменте. Уже в 2014-2019 годах на Соединенные Штаты приходилось 47 процентов мирового производства фисташек, а на Иран — только 27 процентов. Сезон 2018-2019 и вовсе стал для последнего катастрофическим, и доля Ирана на мировом рынке сократилась до 7 процентов.

Причинами потери страной позиций стали, с одной стороны, экономические проблемы, а с другой — изменения климата и неграмотное управления водными ресурсами. Как пишет агентство, целые фисташковые рощи засыхают и погибают в Иране из-за нехватки воды. Еще одним фактором, ударившим по Ирану, стало прямое давление со стороны США.

Речь идет о лоббировании своих интересов конкурентами из Калифорнии. «Крупнейшие калифорнийские фисташковые фермы — многомиллиардные предприятия. Они активно лоббируют [политические] ограничения в отношении своего главного конкурента», — пишет агентство. Еще в 1979 году страна запретила импорт иранских фисташек на американскую территорию. Кроме того, Вашингтон сильного ограничил возможности Тегерана получать инвестиции.

Потеря Ираном доли на рынке стимулирует фермеров из других стран, занимающихся выращиванием фисташек, искать возможности для наращивания производства. Чтобы компенсировать дефицит на рынке, они ищут новые территории для выращивания фисташковых деревьев. Особый интерес у них вызывают такие страны, как Грузия, Узбекистан и Азербайджан, отмечает агентство.

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