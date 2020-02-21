Трофейный Т-90 снова отправили в бой против сирийской армии

Боевики в Сирии снова отправили в бой против правительственных войск трофейный танк Т-90. Внимание на появившиеся в сети снимки, где запечатлена боевая машина, в пятницу, 21 февраля, обратил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Как отмечается, танк был замечен 20 февраля на фронте в провинции Идлиб, где в настоящее время продолжаются столкновения между силами сирийского президента Башара Асада и протурецкими джихадистами.

В предыдущий раз боевики задействовали Т-90 против сирийской армии в конце прошлой недели. Тогда машину смогли снять на видео и запечатлеть на фото.

Известно, что данный танк был захвачен протурецкими боевиками в селе на западе сирийской провинции Алеппо. Возможно, это машина, которая попала в руки джихадистов в начале февраля после того, как сирийские военные оставили ее во время отступления из поселка Зитан в Алеппо. Агентство Al-Masdar News отмечало, что потеря такой бронетехники может оказаться для сирийских войск еще большей проблемой, чем утрата контроля над самим Зитаном.

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