Найдены детские рисунки Елизаветы II

Между страниц книги «Шотландский национальный военный мемориал» (Scottish National War Memorial) найдены детские наброски карандашом, которые, предположительно, сделала королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

На двух набросках изображена женщина за вязанием — в профиль и анфас. По мнению экспертов, Елизавета II нарисовала свою гувернантку Мэрион Кроуфорд. На обратной стороне бумаги синими чернилами оставлена подпись «Елизавета».

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«Если эти рисунки и правда принадлежат королеве, они говорят о ее таланте в столь раннем возрасте. Если бы она не заняла королевский трон, она могла бы найти свое призвание в сфере искусства, — подчеркнул художественный критик Филип Моулд. — Однако единственный человек, который может прокомментировать эти наброски, — их автор».

Книга, в которой обнаружили рисунки, датирована 1932 годом, когда Елизавете II было шесть лет. Специалисты предполагают, что сами наброски могут принадлежать к более позднему периоду. Представители Букингемского дворца отказались подтверждать подлинность рисунков.

Уникальные скетчи выставили на торги, которые продлятся до 4 марта. По мнению экспертов, минимальная стоимость этих работ составляет 3 тысячи фунтов стерлингов (249,5 тысячи рублей).

Мэрион Кроуфорд — шотландская гувернантка. Она обучала детей короля Георга VI и его жены Елизаветы — принцесс Елизавету и Маргарет. В 1950 году она против воли дворца выпустила книгу «Маленькие принцессы», в которой рассказала о своей службе в королевской семье. После публикации книги члены монаршей семьи навсегда оборвали с Кроуфорд все связи.

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