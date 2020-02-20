Елизавету II затравили в интернете за поздравление опального принца

Королеву Великобритании Елизавету II затравили в интернете за публикацию в Twitter-аккаунте поздравления принца Эндрю с днем рождения. Под постом появились унизительные комментарии.

В среду, 19 февраля, в королевском аккаунте появились фотографии сына королевы принца Эндрю в детстве и сейчас с подписью: «В этот день, в 1960 году, в Букингемском дворце родился принц Эндрю, ставший первым ребенком за 103 года, родившимся у правящего монарха. С днем рождения, герцог Йоркский».

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Однако всего несколько комментаторов присоединились к поздравлениям. Остальные припомнили опальному принцу дружбу с умершим в тюрьме миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном, создавшим криминальную сеть, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. По некоторым данным, одним из его «клиентов» мог быть герцог Йоркский. Из-за разразившегося скандала ему пришлось сложить с себя большую часть королевских полномочий.

Комментаторы издевательски предположили, что принц Эндрю позовет на вечеринку по случаю праздника девушек-подростков. Большинство из них сошлось на том, что королеве не стоило поздравлять с днем рождения скандально известного сына. «Как бы я ни любила нашу потрясающую королеву, я не думаю, что это стоило публиковать», — говорится в одном из самых тактичных комментариев.

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