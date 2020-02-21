На Украине объяснили отсутствие войны с Россией

Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России. Интервью с политиком опубликовано на YouTube-канале ISLND TV.

«К сожалению, мы не объявили и не можем объявить войну ядерной державе», — отметил он.

Среди причин, по которому не было введено военное положение, Турчинов назвал то, что Международный валютный фонд не мог бы в таком случае выдавать кредиты.

Летом 2019 года Турчинов рассказал, что построенный Россией Крымский мост может быть уничтожен крылатыми ракетами «Нептун», созданными на Украине, за несколько минут.

В 2014 году после победы Евромайдана и свержения президента Януковича Турчинов несколько месяцев исполнял обязанности президента Украины, также был председателем Верховной Рады.

Украина обвиняет Россию в оккупации Крыма и части территории Донецкой и Луганской областей. Москва это отрицает.

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