Массовый алкоголизм в русской деревне назвали преувеличением

Представление о массовом алкоголизме в русской деревне начала ХХ века сильно преувеличено. К такому выводу пришли ученые Липецкого педагогического университета (ЛГПУ), передает ТАСС.

Доцент кафедры отечественной и общей истории ЛГПУ Иван Шевченко рассказал, что в начале ХХ века жители села в среднем употребляли восемь литров алкоголя в год. «Население не пребывало в пьянстве до революции, а вот в советское время потребление было больше <...> и к 1990-м годам выросло колоссально — минимум до 16 литров на человека», — добавил он.

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По словам Шевченко, рост потребления спиртного в русской деревне отмечался после коллективизации и в начале 1990-х, поскольку было социально неблагополучное время. Сейчас же россияне пьют алкоголь меньше, подчеркнул ученый.

Ранее в феврале главный нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что в России на одну злоупотребляющую алкоголем женщину приходится четыре мужчины, и этот показатель не меняется «уже давно». Он объяснил, что женщины более спокойные, а у мужчин более рискованное поведение и есть потребность менять свое состояние.

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