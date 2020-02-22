США ответили России на воображаемую ядерную атаку по Европе. Американская сторона провела соответствующие учения, заявил представитель Пентагона в ходе брифинга. Стенограмма встречи опубликована на сайте ведомства.

По сценарию США, Россия использовала ядерное оружие малой мощности для удара по объекту на территории НАТО. Глава Пентагона Марк Эспер и представители конгресса приняли решение ответить ядерным ударом по России. Они разработали план на случай ядерного кризиса.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия применит ядерное оружие, только удостоверившись, что кто-то наносит по ней удар. Он подчеркнул, что Россия не может быть инициатором ядерного удара, но может воспользоваться оружием для своей защиты.

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