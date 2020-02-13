Путин рассказал о работах по замене ядерного оружия

Президент Владимир Путин рассказал о работах российских ученых по замене ядерного оружия. Его слова в своем Telegram-канале цитирует журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Это может быть оружие на новых физических принципах. (...) Ядерный статус не вечный. Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому, что появились новые технологии», — сказал он.
В июне прошлого года глава государства сообщил, что после создания ядерного оружия человечество находится в относительном глобальном покое 75 лет.
В октябре 2018 года Путин заявил, что Россия применит ядерное оружие, только удостоверившись, что кто-то наносит по ней удар. Он подчеркнул, что Россия не может быть инициатором ядерного удара, но может воспользоваться оружием для своей защиты.