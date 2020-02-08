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Появились удаленные снимки испытаний Россией оружия «Судного дня»

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Океанографическое судно «Академик Александров» проекта 20183 использовалось для испытаний пусковой шахты межконтинентальной ядерной торпеды 2М39 «Посейдон», пишет Covert Shores.

Блог обратил внимание на удаленный c YouTube ролик, сделанный в Северодвинске, появившийся в июне 2019 года и набравший всего 380 просмотров. В подписи к нему говорилось о завершении морских испытаний «Академика Александрова».

В данном видео Covert Shores заметил трубообразный элемент и кран, находящиеся в кормовой части судна. Согласно блогу, обнаруженные объекты могут предназначаться для испытаний прототипа пусковой шахты 2М39 «Посейдон».

В ноябре в Twitter пользователь NewtonTheory обратил внимание, что контейнер для перевозки радиоактивных отходов ТУК АТ611 может быть частью системы «Посейдон».

В марте 2019 года военный эксперт Максим Климов заметил, что российский ядерный подводный беспилотник «Посейдон» будет протестирован в «практическом варианте», что небезопасно.

В феврале того же года Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель беспилотника спустят на воду весной.

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня». Официально ядерный подводный беспилотник представили в марте 2018 года. Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6».

Вспомогательное судно «Академик Александров» проекта 20180 «Звездочка» предназначено для исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей и спасательных операций в Арктике. Церемония ввода «Академика Александрова» в состав Военно-морского флота России намечена на февраль.

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