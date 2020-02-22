Звезды заступились за ставшего жертвой травли мальчика-карлика

Звезды заступились за ставшего жертвой травли девятилетнего мальчика-карлика Квейдена Бейлза. Об этом сообщает издание The Independent.

Накануне в Twitter появился ролик, снятый мамой ребенка Ярракой Бейлз. В нем можно увидеть, как страдающий дварфизмом мальчик плачет из-за издевательств одноклассников и просит нож, чтобы он мог убить себя. На видео можно услышать и голос его матери, которая признается, что сын уже совершал попытку суицида, а также просит остальных родителей заняться воспитанием своих детей. В настоящее время ролик собрал 42 миллиона просмотров.

На историю Бейлза отреагировали знаменитости. Австралийский актер Хью Джекман опубликовал видео с подписью: «У тебя есть друг в лице меня». Он призвал остановить травлю и быть добрее друг к другу.

Американский актер Джеффри Дин Морган также выразил поддержку ребенку и напомнил, что у него есть куча друзей по всему миру. Он признал, что маленькие дети иногда ведут себя ужасно, однако подчеркнул, что это изменится со временем.

Кроме того, за мальчика заступились актер и продюсер Винсент Д'Онофрио и комик Брэд Уильямс, который тоже страдает дварфизмом. В своем Twitter-аккаунте он запустил сбор средств на поездку мальчика в Disneyland.

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