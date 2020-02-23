Лев Лещенко рассказал об уместности ругани матом

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, что считает уместной ругань матом когда она по делу. О этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«Вот проект "Музыкалити", который с Галкиным. Приходят молодые наши ребята. Ну хорошо, ругаются матом. Если это по делу — и я могу сказать. Понимаете, вместо "обалденно" я там где-то даже сказал какое-то матерное слово», — уточнил он. «Грязно, когда это происходит откровенно. И когда это действия, а не слова», — сказал Лещенко, намекая на новый клип Тилля Линдеманна Till the End, который он уже критиковал.

Название нового проекта содержит нецензурное ругательство. «Я считаю, что оно не должно быть пошлым, грязным. Я считаю, что это просто безнравственный принцип искусства, скорее всего рассчитанный на эпатаж», — сказал Лещенко.

В декабре прошлого года Лещенко нецензурно выругался на шоу Максима Галкина на YouTube. Свои слова он объяснил тем, что это не телевидение и можно не стесняться резких высказываний. «Что мы, не знаем таких слов, что ли? Знаем, конечно», — говорил певец. При этом Лещенко считал, что его матерные выражения вырежут из выпуска во время монтажа.

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