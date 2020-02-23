Главный редактор информагентства разбилась на снегоходе

Главный редактор информационного агентства «КАМЧАТКА» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке. Об этом сообщает «Камчатка-Информ» со ссылкой на источники.

Девушка умерла от полученных травм. В ДТП пострадала коллега Нетребенко Лейсан Латыпова, она была доставлена с тяжелыми травмами в реанимацию.

Авария произошла на трассе биатлонного комплекса имени Фатьянова после праздника «Берингия». Журналистки катались на снегоходе и врезались в дерево. По предварительным данным, за рулем находилась Нетребенко.

Как пишет издания, 29-летняя Нетребенко приехала на Камчатку полтора года назад, до этого она работала в Хабаровске и Владивостоке, некоторое время жила в другой стране.

В ночь на 14 января в Москве испанский журналист Антонио Мануэль Санчес выпал из окна квартиры. Погибший работал в одном из крупных российских информационных агентств. Труп 40-летнего гражданина Испании был найден около 21:40 во дворе дома.

В декабре 2001 года погиб руководитель дирекции детских программ ОРТ Сергей Супонев. Мужчина погиб, катаясь с другом на снегоходе в Тверской области.

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