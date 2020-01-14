Испанский журналист погиб в Москве

Испанский журналист Антонио Мануэль Санчес выпал из окна квартиры в Москве и умер от полученных травм, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, инцидент произошел в ночь на вторник, 14 января на улице Кедрова. Погибший имел испанское гражданство и работал в одном из российских СМИ, уточнил источник. В настоящее время проводится доследственная проверка.

Как сообщает «Московский комсомолец», Санчес работал журналистом в одном из крупных российских информационных агентств. По информации издания, труп 40-летнего гражданина Испании нашли около 21:40 во дворе дома. Как сообщает Telegram-канал «112», мужчина совершил самоубийство, а днем вызывал скорую помощь, жалуясь на сильную усталость и спутанность сознания.

В декабре в российской столице на 43-м году жизни умер журналист газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов. По факту его смерти также была назначена проверка. Поводом стал пост в соцсети Facebook о действиях медиков, прибывших к нему в квартиру после вызова скорой помощи.

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