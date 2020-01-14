Стали известны подробности смерти выпавшего из окна в Москве журналиста

Журналист международного информационного агентства «Россия сегодня» Антонио Мануэль Санчес испытывал психические проблемы и в день падения из окна стал чувствовать себя хуже. Подробности обстоятельств произошедшего приводит «Московский комсомолец».

Как стало известно изданию, около 10:00 по московскому времени 13 января после ухода жены Барбары он спустился с восьмого этажа, где семья снимала квартиру. Мужчина был босиком и в пижаме. По словам консьержки, он находился в невменяемом состоянии, трясся и плакал. Жилец рассказал, что всю ночь не спал и чувствовал себя очень плохо.

Консьержка вызвала скорую помощь, отправив мужчину обратно в квартиру и попросив его не закрывать дверь. Спустя десять минут вернулась его жена, купившая лекарства в аптеке.

Приехавшие на вызов врачи помощи диагностировали у пациента нарушение сердечного ритма. После приема медикаментов состояние журналиста улучшилось.

Оставшийся день пара не выходила из квартиры. Около 20:00 супруга журналиста выбежала из лифта. Вместе с консьержкой она обнаружила тело мужа на улице.

В декабре от острой кровопотери скончался журналист «Вечерней Москвы» Михаил Виноградов. По факту его смерти была назначена проверка. Поводом стал пост в соцсети Facebook о действиях медиков, прибывших к нему в квартиру после вызова скорой помощи. В департаменте здравоохранения Москвы действия врачей скорой назвали корректными, раскрыв картину его смерти.

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