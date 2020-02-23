Замглавы таможенного поста в Шереметьево заподозрили в получении взятки

Заместителя главы таможенного поста в аэропорту Шереметьево заподозрили в получении взятки более одного миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу, передает агентство «Москва».

По данным следствия, подозреваемый получал взятки от гражданина Китая с июля 2018-го по сентябрь 2019 года. Взамен иностранец провозил товары через границу без уплаты таможенных платежей. Общая сумма незаконно полученных средств составила более одного миллиона рублей.

В отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело, их задержали и арестовали. Таможеннику грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

В 2018 году бывший начальник линейного отдела МВД в аэропорту Внуково полковник полиции Игорь Кукушкин был осужден за получение взятки более 290 тысяч рублей. Его приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в сумме более 7,5 миллиона рублей.

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