Бывший начальник отдела МВД в аэропорту Внуково осужден за взятки

Бывший начальник линейного отдела МВД в аэропорту Внуково полковник полиции Игорь Кукушкин осужден в пятницу, 6 июля, за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщила Елена Марковская, официальный представитель московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте (ММСУТ).

«Игорь Кукушкин признан виновным в получении взятки в крупном размере через посредника, приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в сумме более 7,5 миллиона рублей, — уточнила Марковская. — Посредник Алексей Богданов осужден к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 5,5 миллиона рублей».

По словам официального представителя ММСУТ, полковник Кукушкин был задержан в марте 2016 года в своем служебном кабинете сразу после получения взятки в размере 3980 долларов США (более 290 тысяч рублей). За эти деньги он закрывал глаза на незаконное перемещение из Турции в Россию крупных партий товаров народного потребления.

В 2015 году, по версии следствия, Кукушкин решил через посредников брать взятки за незаконный ввоз грузов на территорию России через аэропорт. Для этого он привлек своего знакомого Алексея Богданова, который занимался сбором денег с заинтересованных лиц, а затем передавал их главе полиции Внуково. Деятельность взяточников пресекли сотрудники ФСБ.

Тогда же, в марте 2016 года, сотрудники ФСБ раскрыли еще одну преступную группу, занимавшуюся контрабандой товаров через аэропорт Внуково. Участники группы (более 20 человек) вступили в сговор с гражданами Турции и беспрепятственно пропускали через границу крупные партии товаров. В нее входил начальник таможенного поста аэропорта Роман Корзенков. Сам он сумел сбежать от правоохранителей и был задержан в ноябре 2016 года при попытке пересечь российско-казахстанскую границу. Каждый из участников этой группы был приговорен к двум годам условно и денежным штрафам.

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