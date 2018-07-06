Силовые структуры
 
Последние новости
«Нафтогаз» предъявил новые претензии «Газпрому»
Макрон передумал и решил пораньше приехать в Россию на матч сборной Франции
Бельгийские фанаты договорились пить до дна за каждое падение Неймара
Мужчину заподозрили в преступном обрезании детей в Британии
150-килограммовая блогер вышла на улицу в бикини и стала жертвой домогательств
Бизнесмена из Великобритании задержали в Москве за фальшивый чек в ОАЭ
У 35-летнего российского девственника обнаружили ВИЧ
Девять человек погибли в аварии под Краснодаром
Самолет с премьером Польши пошел на взлет и сломался
Новости партнеров

Бывший начальник отдела МВД в аэропорту Внуково осужден за взятки

Перейти в «Мою Ленту»

Бывший начальник линейного отдела МВД в аэропорту Внуково полковник полиции Игорь Кукушкин осужден в пятницу, 6 июля, за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщила Елена Марковская, официальный представитель московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте (ММСУТ).

«Игорь Кукушкин признан виновным в получении взятки в крупном размере через посредника, приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в сумме более 7,5 миллиона рублей, — уточнила Марковская. — Посредник Алексей Богданов осужден к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 5,5 миллиона рублей».

По словам официального представителя ММСУТ, полковник Кукушкин был задержан в марте 2016 года в своем служебном кабинете сразу после получения взятки в размере 3980 долларов США (более 290 тысяч рублей). За эти деньги он закрывал глаза на незаконное перемещение из Турции в Россию крупных партий товаров народного потребления.

В 2015 году, по версии следствия, Кукушкин решил через посредников брать взятки за незаконный ввоз грузов на территорию России через аэропорт. Для этого он привлек своего знакомого Алексея Богданова, который занимался сбором денег с заинтересованных лиц, а затем передавал их главе полиции Внуково. Деятельность взяточников пресекли сотрудники ФСБ.

Тогда же, в марте 2016 года, сотрудники ФСБ раскрыли еще одну преступную группу, занимавшуюся контрабандой товаров через аэропорт Внуково. Участники группы (более 20 человек) вступили в сговор с гражданами Турции и беспрепятственно пропускали через границу крупные партии товаров. В нее входил начальник таможенного поста аэропорта Роман Корзенков. Сам он сумел сбежать от правоохранителей и был задержан в ноябре 2016 года при попытке пересечь российско-казахстанскую границу. Каждый из участников этой группы был приговорен к двум годам условно и денежным штрафам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бывший замначальника Внуковской таможни взят под стражу
Шефа транспортной полиции Внуково арестовали по подозрению во взятке
В отношении главы полиции аэропорта Внуково возбудили уголовное дело о взятке
СМИ узнали об обысках в отделе полиции аэропорта Внуково
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01Сегодня

«В Америке я все поставил на воровские рельсы»

Грузинский авторитет сколотил банду и стал самым влиятельным русским Нью-Йорка
14:26Сегодня

Американец вырастил коноплю в московской квартире и сел в тюрьму на 11 лет

23:0330 июня

Полиция задержала подозреваемого в нападении на преподавателя МГТУ имени Баумана

15:43Сегодня

Россия вновь попросила Грецию выдать «криптовалютного короля» Винника

Силовые структуры00:06 6 июня

Большая охота

Какое оружие выбирали убийцы президентов и вождей: тест «Ленты.ру»
13:06Сегодня

Певец Пенкин уснул на лавочке в центре Москвы и лишился многого

13:0221 июня

Россиянин влепил пощечину гаишнику за отказ от селфи и попал на видео

15:02Сегодня

Российская пенсионерка с двумя подругами взбудоражила гей-клуб

Силовые структуры00:0126 июня

«За мной пришли девять человек»

Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
10:10Сегодня

В Сибири следователь задержалась на работе и угорела

20:38 8 июня

Генерал ФСБ попросил вернуть ему два миллиона долларов из дела Улюкаева

14:08Сегодня

На Кубани санитаров психбольницы обвинили в изнасиловании пациентки

Россия
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Россиянок обвиняют в «шлюховатости». Их преследуют и унижают толпы мужчин
По законам улиц
Коварный тест на знание современной Москвы
«Я с мертвым сыном на руках побежала»
Она растит инвалида. Полицейские хотят посадить ее из-за запрещенного лекарства
Ликвидаторы Чернобыля лишились своих компенсаций и подали в суд
Девять человек погибли в аварии под Краснодаром
Следователь по делу продавшей лекарство матери-одиночки опроверг его закрытие
Путин провел перестановки в силовых структурах
Все материалы
Мир
«Новичок» снова ударил по Британии
Новые жертвы на грани смерти. С отравления Скрипалей прошло четыре месяца
В сирийской Думе нашли следы химатаки
Самолет с премьером Польши пошел на взлет и сломался
Путин и Трамп запланировали обсудить «все, что захотят»
Четырежды премьеру Пакистана дали срок за роскошные квартиры
Недетский мир
Дети под опиумом вкалывают и умирают. Европа не против
Демон криминала
Его жизнь круче боевиков. Из тюрьмы он сбежал на вертолете
Все материалы
Бывший СССР
«Я не буду возвращать деньги в Россию»
Они годами отмывали русские миллиарды. Теперь их зачистят
Украина пустилась на поиски нефти и газа в Черном море
Киев определился с исходной точкой «деоккупации» Донбасса
Литва задумала защититься от России американскими комплексами Patriot
Открытие русских школ в Латвии назвали фантазией посла
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Украинские оборонщики пожаловались на американские Javelin
Все материалы
Экономика
Добро пожаловать
Китайцы захватывают Европу. США не против
Китайский связной
Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ
Главе соперника «Газпрома» купили бронированный Cadillac
«МегаФон» поддержит матч Россия — Хорватия новыми билбордами
Налог замедленного действия
Нефтяники просят Минфин отложить налоговый маневр
Центробанк пообещал россиянам полуфинальный полурубль
«Кортеж» для Путина построят на арабские деньги
Все материалы
Силовые структуры
«В Америке я все поставил на воровские рельсы»
Грузинский авторитет сколотил банду и стал самым влиятельным русским Нью-Йорка
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Американец вырастил коноплю в московской квартире и сел в тюрьму на 11 лет
Россия вновь попросила Грецию выдать «криптовалютного короля» Винника
Певец Пенкин уснул на лавочке в центре Москвы и лишился многого
Российская пенсионерка с двумя подругами взбудоражила гей-клуб
Все материалы
Наука и техника
«Россия скатывалась в Cредневековье»
Зачем большевики утопили в крови древнейший русский город
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
Полетали и хватит
«Роскосмос» отдаст все за самую бесполезную ракету России
Раскрыта дата презентации секретного смартфона Samsung
«Ил» сменит Рогозина на Грудинина
«Энергомаш» признал эффективность американских санкций
Раскрыты характеристики российского истребителя поколения 6++
Все материалы
Спорт
Шашки наголо
Хорваты унизили Месси и готовы побеждать. России будет сложно
Буффон перешел в ПСЖ
Франция стала первым полуфиналистом чемпионата мира
Фанат Месси подражал кумиру и умер
Капитан Ураган
У Англии новый герой. Он разносит соперников и творит историю
Автору победного гола в ворота хорватов пообещали квартиру в Крыму
Бывший тренер сборной России оценил Черчесова
Все материалы
Культура
Из жизни насекомых
Кино недели: от «Человека-муравья и Осы» до «Пылающего»
«Это связано с хреновой жизнью огромной страны»
Актеры и писатели говорят о русских правду. За это их травят и оскорбляют
Капкан эволюции
Почему женщины влюбляются в геев и возможен ли идеальный брак без любви
Лидер Panic! At the Disco признался в нетрадиционной сексуальной ориентации
Умер заслуженный артист России Александр Гергалов
Тату в честь Акинфеева на лице проспорившего рэпера оказалось фальшивым
Актрису «Закрытой школы» избил муж ее пьяной подруги
Все материалы
Интернет и СМИ
Посланные за смертью
Они засыпают на могилах и доживают свой век в одиночестве
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Неприкасаемые
Северной Корее не нужны ядерные бомбы. У Ким Чен Ына есть кое-что помощнее
«Отец интернета» раскрыл давний секрет
Три популярных блогера-путешественника гуляли по краю водопада и погибли
Кот-хамелеон слился с полом и запутал пользователей сети
Британец перевел русские шутки и прославился
Все материалы
Ценности
Ко-ко-кошник
Почему российские фанаты надели петушиные гребешки
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Парни в фуражках
Их боялись, над ними смеялись, но им подражали
Раскрыты признаки поддельной сумки
Назван непригодный для шопинга возраст
Меган Маркл надела яркую одежду впервые после свадьбы
Именем Акинфеева предложили назвать редкий алмаз
Все материалы
Путешествия
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Облака изысканной кухни
В популярном московском ресторане появился новый шеф
Названа лучшая российская гостиница для деловых мероприятий
Найден способ сэкономить при бронировании авиабилетов
Полсотни туристов пропали в Таиланде из-за шторма
Российский турист обокрал турецкий магазин шуб и попался
Все материалы
Из жизни
«Повезло, что я не вмазал ей по лицу»
Уличные банды устроили рэп-террор. Не щадят даже бабушек
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«Очередь за квартирами как в СССР»
История москвички, переехавшей в Швецию
Колдун захотел испытать амулет против пуль и погиб
Три любовницы узнали друг о друге и сдали альфонса в полицию
То еще зрелище
Первые арбузы, цветастый Киев и след гангстеров: июнь глазами обычных людей
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
Все материалы
Культовые японские моторы
Они долго живут, выдерживают форсировку и очень популярны для переделок
25 самых популярных машин: Lada победила Kia
Главные бестселлеры российского рынка июня 2018 года
Доработанные суперУАЗы
Ульяновские внедорожники, которые «прокачали» иностранцы
За Йоахима Лева
Немцы порвали «бензиновый» рекорд гонки Пайкс Пик на электромобиле
В Сети раскрыли дизайн обновленного Hyundai Elantra
51-летний автобус ЗИЛ без пробега оценили в 28 миллионов рублей
Bugatti сделает очень быстрый Chiron за пять миллионов евро
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы