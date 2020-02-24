Кирк Дуглас оставил своих детей без наследства

Скончавшийся на 104-м году жизни американский актер Кирк Дуглас завещал все свое состояние на благотворительность. Об этом сообщает Mirror.

Актер «золотой эры» Голливуда отдал почти 80 миллионов долларов в свой благотворительный фонд, бенефициарами которого являются Детский центр Кирка и Анны Дуглас, Театр имени Кирка Дугласа в Калвер-Сити и детская больница Лос-Анджелеса. Также часть состояния актера будет направлена в Университет Святого Лаврентия, который находится в Нью-Йорке. Деньги получат студенты из малоимущих семей.

Таким образом, его дети — актер Майкл Дуглас, кинопродюсер Джоэль Дуглас и телевизионный продюсер Питер Дуглас — останутся без наследства. Известно, что состояние Майкла Дугласа оценивается в 300 миллионов долларов.

Вся галерея «Золотой век Спартака» Продолжить «Чемпион», 1949 год Кадр: United Artists / REX / Shutterstock 1 /10

Кирк Дуглас скончался 5 февраля. Наиболее известные его фильмы — «Спартак», «Тропы славы», «Чемпион», «Злые и красивые», «Жажда жизни». Актер трижды получал номинацию на главную американскую кинопремию, в итоге в 1996 году ему вручили почетный «Оскар» за выдающиеся достижения в кинематографе.

Кроме того, Дуглас написал десять романов и мемуаров. В данный момент он занимает 17-ю строку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино.

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