Юные российские хоккеисты устроили массовую драку

Во время хоккейного матча детских команд в Тольятти произошла массовая драка. Видео инцидента приводит Telegram-канал LIFE SHOT.

В описании к ролику отмечается, что драка произошла во время игры 11-летних хоккеистов. На льду сошлись юные спортсмены местных команд «Волгарь» и «Лада».

«Такого в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) точно не покажут», — говорится в подписи к видео.

В августе 2019-го похожий эпизод произошел во время матча детского хоккейного турнира в Саратове. Тогда на льду подрались хоккеисты 2009 года рождения из команд «Комета» и «Аксай».

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