Россиянин решил помочь пенсионерке и попал под арест

Россиянин решил помочь пенсионерке, которую остановил сотрудник ДПС, и попал под арест. Об этом сообщает «Вологда-поиск».

Инцидент произошел 21 февраля в Череповце. Местный житель Артур Гюнтер увидел, как инспектор остановил пенсионерку, перешедшую дорогу в неположенном месте, и посчитал его поведение неприемлемым. Он снял происходящее на телефон, комментируя видео оскорблениями в адрес полицейских. Позже ролик появился на YouTube.

По данным портала, уже на следующий день автора видеозаписи задержали и доставили в суд, где ему предъявили обвинение в неповиновении и воспрепятствовании служебной деятельности полиции. В результате Гюнтер был приговорен к 20-дневному административному аресту.

Ранее 24 февраля сообщалось, что в Пермском крае сотрудники скорой помощи волоком дотащили пациента до машины вместо того, чтобы перенести на носилках. Свое поведение они объяснили тем, что «носилки для больных, а он весь грязный». Местные жители призвали прокуратуру обратить внимание на действия врачей и принять меры.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



