Умер президент «Петергофа»

Президент Государственного музея-заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов умер на 84-м году жизни. Об этом сообщается на сайте музея-заповедника.

Причина смерти не называется. Прощание со Знаменовым состоится в 12:00 28 февраля в Большом Петергофском дворце. Похоронен он будет на Бабигонском кладбище Петергофа.

В заповеднике рассказали, что Знаменов более 50 лет занимался послевоенным восстановлением и развитием петергофских музеев. Он воссоздал многие памятники, дворцы, сады и парки, открыл новые экспозиции.